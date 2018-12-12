Bellona Kayseri Basketbol, Kırçiçeği Bodrumspor'u konuk edecek

haftasında Cumartesi günü sahasında Kırçiçeği Bodrum'u konuk edecek.

Kırçiçeği Bodrum maçı hazırlıklarını Başantenör Ayhan Avcı yönetiminde sürdüren Bellona Kayseri Basketbol'da tek hedef galibiyet.

Tarihinin en kötü sezonu geçiren Sarı-Kırmızılılar Kırçiçeği Bodrum maçıyla yeniden çıkışa geçmek istiyor. Geride kalan 8.hafta sonunda sadece 1 galibiyet ve 7 mağlubiyet alan Bellona Kayseri Basketbol takımı 9 puanla 12.sırada yer alıyor. Geçtiğimiz hafta deplasmanda oynadığı maçta Beşiktaş'a 66-62 mağlup olarak haftayı mağlubiyetle kapatan Bellona Kayseri Basketbol takım Kırçiçeği Bodrum maçını kazanarak alt sıralardan kurtulmak istiyor.

Cumartesi günü Kadir Has Kongre ve Spor Salonunda oynanacak olan karşılaşma saat 13.00'de başlayacak. Cuma günü yapacağı son antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak olan Kayseri ekibi ardından maç saatini beklemeye başlayacak.