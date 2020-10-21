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Bellona Kayseri Basketbol Kulübü'nden Kabakçı'ya ziyaret

Bellona Kayseri Basketbol Kulüp Başkanı Ömer Yağmur, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı’yı ziyaret etti.

Bellona Kayseri Basketbol Kulüp Başkanı Ömer Yağmur, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı'yı ziyaret etti.


Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol Kulüp Başkanı Ömer Yağmur, Sportif Direktör Ahmet Bozbey ve Önceki Dönem Yönetim Kurulu Üyesi Cafer Beydilli, İl Müdürü Kabakcı'yı makamında ziyaret etti.


Görüş alışverişinde bulunulan ziyaret sonrasında Ömer Yağmur tarafından, basketbolcuların imzaladığı forma Ali İhsan Kabakçı'ya hediye edildi.

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