Bellona Kayseri Basketbol ligdeki ilk maçına çıkacak

Bellona Kayseri Basketbol, ligin ilk haftasında sahasında Mersin ekibi Yenişehir Belediyespor'u konuk edecek.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol, 2021-2022 sezonundaki ilk lig maçına çıkacak. Yeni sezon öncesi yenilenmiş kadrosu ile sezona başlayacak olan Bellona Kayseri Basketbol evinde sezona galibiyetle başlamak istiyor. Kadir Has Kongre ve Spor Salonunda oynanacak olan Bellona Kayseri Basketbol ile Yenişehir Belediyespor maçı saat 16:00'da başlayacak.

Bellona Kayseri Basketbol Sportif Direktörü Ahmet Bozbey, lige galibiyetle başlamak istediklerini ifade ederek, büyük sıkıntılar içerisinde olmalarına rağmen parkeye galibiyet için çıkacaklarını söyledi.