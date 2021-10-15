Bellona Kayseri Basketbol mağlubiyetle başladı

FIBA EuroCup Women D Grubu ilk maçında Bellona Kayseri Basketbol deplasmanda Nesibe Aydın’a konuk oldu.
FIBA EuroCup Women D Grubu ilk maçında Bellona Kayseri Basketbol deplasmanda Nesibe Aydın'a konuk oldu. Sarı-Kırmızılılar rakibine 84-57 mağlup oldu.
Salon: Ankara ETÜ Spor Salonu
Hakemler: Martin Kucirek (Çekya), Mladen Lucic (Karadağ), Petr Blahout (Çekya)
Nesibe Aydın: Jessica Thomas (4), Katsiaryna Snytsina (15), Kamile Nacikkaite (16), Harika Gözde Eldaş (17), Alaina Coates (16), Gülşah Duman (5), Hülya Çoklar (8), Meltem Yıldızhan (3), Merve Uygül,
Bellona Kayseri Basketbol: Renata Brezinova (6), Zeynep Öykü Kalbisağde, Derin Yaya, Brook Williams (26), Egle Sventoraite (9), Meltem Topaloğlu, Sevgi Tonguç (2), Helin Boybeyi (5), Japreece Dean (9)
Periyotlar:
1. Periyot: 15-21 (Bellona Kayseri lehine)
Devre: 36-36 (Berabere)
3. Periyot: 62-48 (Nesibe Aydın lehine)