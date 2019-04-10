Bellona Kayseri Basketbol sezonun son maçına çıkacak

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol ligin son maçına deplasmanda çıkacak. Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Hatay Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar, lige galibiyetle nokta koymak istiyor. Bu sezon beklentilerin altında kalan ve maddi-manevi sıkıntılar yaşayan Bellona Kayseri Basketbol takımı ligin son maçının ardından 2018-2019 sezonu tamamlayacak. Cumartesi günü Hatay Antakya Spor Salonunda oynanacak olan Hatay Büyükşehir Belediyespor ile Bellona Kayseri Basketbol maçı saat 13.00'de başlayacak.

Geride kalan 25 haftada 8 galibiyet, 17 mağlubiyet alan, 1773 sayı atıp potasında ise 1925 sayı gören Sarı-Kırmızılılar 33 puanla 10. sırada yer alıyor.