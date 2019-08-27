Bellona Kayseri Basketbol topbaşı yaptı

Sportif Direktör Ahmet Bozbey, "Bu sezon akıllı transferler yaptık" dedi.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde ve EuroCup'ta mücadele verecek olan Coach Ayhan Avcı ve yeni transferlerin katılmadığı sezonun ilk idmanı Kadir Has Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Bellona Kayseri Basketbol Sportif Direktörü Ahmet Bozbey, yeni sezonda başarı çıtasını yükseltmek istediklerini söyledi. Bozbey, "İdmanlara başladık. Bir hafta kondisyon idmanı yapacağız sonrasında teknik taktik idmanları başlayacak. Geçen sezon hayal kırıklığı yaşadık. Bütçemizden dolayı başarı ama ismimizle orantısız bir başarı oldu. Geçen seneden daha akıllı transfer yaptığımızı düşünüyorum. Bu sezon yine Avrupa maçlarına çıkacağız. Ön elemeyi geçip gruplara kalmak istiyoruz. Biz, tarihimizde hiç ilk baştan elenmedik. Tabiki taraftarla da alakalı. Geçen sezon taraftarımızı üzdüğümüzü biliyoruz. Hâla ortalaması en yüksek taraftarı sahip takım biziz. Bu sene bu rakamları yine o seviyelere yükseltmek istiyoruz. İnşallah bu, Avrupa Kupası ile başlayıp Türkiye ligiyle devam edecek" dedi.

Ekonomik sıkıntılardan da söz eden Ahmet Bozbey, "Dipsiz kuyu spor kulüpleri. Futbolda da böyle. Kayserispor'da aynı sıkıntıyı yaşıyor, biz de. Sadece meblağlar farklı. Bu koca salonu biz dolduruyoruz. O yüzden biraz destek vermek lazım. Paranın yanı sıra manevi destek de görmek istiyoruz. Medyada Kayserispor'dan sonra yer almak istiyoruz. Türkiye'de gördüğümüz değeri şehrimizde de görmek istiyoruz. Bu konuda medyadan destek istiyoruz" açıklaması yaptı.