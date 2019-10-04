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Bellona Kayseri Basketbol turladı

Bellona Kayseri Basketbol, EuroCup Ön Eleme 2.

maçında Spartak Noginsk takımını mağlup etmeyi başardı. Bellona Kayseri Basketbol, taraftarı önündeki maçı 11 sayı farkla kazanarak EuroCup'ta gruplara kaldı.



Salon: Kayseri Kadir Has


Hakemler: Aleksandar Milojevic, Nikola Perlic, Alexandra Stan


Bellona Kayseri Basketbol: Kladuia Perisa (13), Beril Albayrak (1), Ayşegül Günay (10), Gülse Uğur (4), Sanem Gamze Zeren (7), Luca Ivanovic (8), Shacobia Barbee (21), Gizem Sezer (2), Kennedy Valentine Burke (16), Bedriye Şevval Karlıtekin, Fatma Dikmen


Spartak Noginsk: Evgenia Konotygina (18), Veronika Dorosheva (6), Marina Karpunina (8), Anna Petish (4), Marina Krivolapova (17), Oxana Gorshechnikova (5), Yulia Garkavskaya (8), Margarita Dukhina, Milana Sumets (3) Raisa Andrianova (2)


Periyotlar: 1.Periyot: 21-18 (Bellona Kayseri Basketbol lehine) 2.Periyot: 23-15 (Bellona Kayseri Basketbol lehine) 3.Periyot: 21-19 (Bellona Kayseri Basketbol lehine) 4.Periyot: 17-19 (Spartak Noginsk lehine)


Devre: 44-33 (Bellona Kayseri Basketbol lehine)

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