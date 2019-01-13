Bellona Kayseri Basketbol yine kaybetti

haftasında deplasmanda oynadığı maçta lider Çukurova Basketbol'a farklı mağlup olarak galibiyet hasretini sürdürdü.

Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Kayseri ekibi Bellona Kayseri Basketbol son 3 maçtır galibiyete hasret. Ligde son galibiyetini ligin 11.haftasında deplasmanda İstanbul Üniversitesini 72-70 mağlup ederek elde eden Sarı-Kırmızılılar ardından çıktığı üç maçta mağlubiyetle kapattı. Fenerbahçe, Hatay Büyükşehir Belediyespor ve Çukurova Basketbola mağlup olan Bellona Kayseri Basketbol kötü gidişatına devam ediyor.

Deplasmanda lider Çukurova Basketbol karşısında sahadan 97-66 mağlup ayrılan Sarı-Kırmızılılar haftayı mağlubiyetle kapattı. 31 sayı farkla mağlup olan 12.sıradaki yerini korurken puanını 17'ye çıkardı. Bellona Kayseri Basketbol ligin 15.haftasında 19 Ocak Cumartesi sahasında Mersin Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.