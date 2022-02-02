Bellona Kayseri Basketbol'a korona virüs engeli

6 oyuncusunun korona virüse yakalandığı Bellona Kayseri Basketbol'un bu haftaki maçı ertelendi.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol'un bu hafta oynayacağı Nesibe Aydın müsabakası ileri bir tarihe ertelendi. Sarı Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Takımımızda artan Covid 19 vakaları sebebiyle 5 Şubat'ta evimizde oynayacağımız Nesibe Aydın GSK müsabakası 23 Şubat tarihine ertelenmiştir" denildi.

Bellona Kayseri Basketbol takımında Brooque Willams, Helin Boybeyi, Sevgi Tonguç, Gökçe Doğan, Meltem Topaloğlu ve Sheylani Marie Peddy'in korona virüs testleri pozitif çıktı.