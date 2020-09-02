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Bellona Kayseri Basketbol'da 2 kişide korona virüs tespit edildi

Bellona Kayseri Basketbol Takımı, 2 kulüp personelinde korona virüs tespit edildi.


Bellona Kayseri Basketbol Takımı'ndan yapılan açıklamada "1 Eylül 2020 tarihinde sporcularımız, teknik heyet ve personelimize uygulanan Covid19 PCR test sonuçlarına göre 2 kulüp personelimizin test sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Klinik şikayeti olmayan personellerimiz için izolasyon ve tedavi sürecine başlanmıştır" denildi.


Bellona Kayseri Basketbol takımında Covid19 test sonucu pozitif çıkan kişilerin takım menajeri Semih Tektaş ve Yardımcı Antrenör Selim Aldağ olduğu öğrenildi.

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