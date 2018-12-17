İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bellona Kayseri Basketbol'da Tuğba Oral şoku

Kadınlar Basketbol Süper Ligde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol takımında hafta sonu oynanan Kırçiçeği Bodrumspor maçında sakatlanan kaptan Melike Tuğba Oral 1 ay parkeden uzak kalacak.


Kadir Has Kongre ve Spor Salonunda oynanan Kırçiçeği Bodrumspor maçının ikinci yarısında sakatlanan tecrübeli oyuncunun çekişen MR sonrasında sağ dizinde zelenme meydana gelmiş ve 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Tedavisine hemen başlanan Melike Tuğba Oral takımını 4 maçta forma giyemeyecek.


32 yaşında tecrübeli ve başarılı oyuncu Melike Tuğba Oral bu sezon Sarı-Kırmızılı forma ile 9 maçta görev yaptı. Oral 9 maçta 271 dakika süre alırken toplamda 71 sayı kaydetti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.