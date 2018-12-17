Bellona Kayseri Basketbol'da Tuğba Oral şoku

Kadir Has Kongre ve Spor Salonunda oynanan Kırçiçeği Bodrumspor maçının ikinci yarısında sakatlanan tecrübeli oyuncunun çekişen MR sonrasında sağ dizinde zelenme meydana gelmiş ve 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Tedavisine hemen başlanan Melike Tuğba Oral takımını 4 maçta forma giyemeyecek.

32 yaşında tecrübeli ve başarılı oyuncu Melike Tuğba Oral bu sezon Sarı-Kırmızılı forma ile 9 maçta görev yaptı. Oral 9 maçta 271 dakika süre alırken toplamda 71 sayı kaydetti.