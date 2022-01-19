Bellona Kayseri Basketbol'da yeni transfer sağlık kontrolünden geçti

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol'da yeni transferi ABD'li Sheylani Peddy, sağlık kontrolünden geçti.

Bellona Kayseri Basketbol'un 34 yaşındaki transferi Sheylani Peddy, Memorial Hastanesi'nde kulak-burun-boğaz, kardiyoloji, dahiliye, EKG ve efor testinden geçti. Sağlık kontrolünden geçirilen ABD'li sporcu ile sezon sonuna kadar anlaşma yapıldı.

Sağlık kontrolünden sonra açıklamalarda bulunan Peddy, Kayseri'ye daha önce 1 kez rakip olarak geldiğini ve şehir hakkında çok fazla bir bilgisinin olmadığını söyledi. Sheylani Peddy, Play-Off'ları zorlamak istediklerini de sözlerine ekledi.