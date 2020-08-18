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Bellona Kayseri Basketbol'un 3 yeni transferi daha sağlık kontrolünden geçti

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol takımının 3 yeni transferi daha sağlık kontrolünden geçti.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol takımının 3 yeni transferi daha sağlık kontrolünden geçti.


Bellona Kayseri Basketbol takımının yeni transferleri Melis Gülcan, Gülse Uğur ve Zeynep Öykü Kalbisağde kardiyoloji, dahiliye, ortopedi, tam kan sayımı, efor ve ekg testlerinden geçti.


Test öncesi açıklama yapan yeni transferlerden Gülse Uğur, “Sezon idmanlarına 1 haftadır başladık. Bugün de sağlık kontrolünden geçeceğiz. Umarım hepimiz için çok hayırlı ve güzel ve sakatlık olamayan bir sezon olur” dedi.


Yine yeni oyunculardan Melis Gülcan ise, “Sezon açılışımızı yaptık, şimdi de sağlık kontrollerimizi olacağız. Oyuncular yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Umarım Kayseri'yi en iyi şekilde iyi yerlerde temsil ederiz. Bu sene güzel başarılara imza atacağız bu sene. Takım olarak yeni bir sistem oluşturuyoruz. Umarım bu da güzel işleyecek ve biz de güzel başarılara imza atacağız”

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