Bellona Kayseri Basketbol'un Amerikalı transferi sağlık kontrolünden geçti

Bellona Kayseri Basketbol Kulübü'nün, Amerika'dan transfer olan savunma oyuncusu Kaela Dawni Davis sağlık kontrolünden geçti.

Herbalife Nutritio Kadınlar Basketbol SüperLigtakımlarından Bellona Kayseri Basketbol, Amerika'da Dallas Wings forması giyen 24 yaşındaki Kaela Dawni Davis'i kadrosuna kattı. 1995 doğumlu olan ve savunma oyuncusu olarak kadroya katılan Davis, Memorial Kayseri Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünden tam not aldı.

Sağlık kontrolünden çıktıktan sonra açıklama yapan Kaela Dawni Davis, “Kayseri'de olduğum için mutluyum ve ilk kez buradayım. Umarım iyi bir sezon geçiririz ve güzel bir sezon olmasını diliyorum” dedi.