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Bellona Kayseri Basketbol'un ön elemedeki rakibi belli oldu

EuroCup’tan White Card teklifi ile FİBA Kadınlar Eurocap’a katılma hakkı kazanan Bellona Kayseri Basketbol takımı ön eleme oynayacak.

EuroCup'tan White Card teklifi ile FİBA Kadınlar Eurocap'a katılma hakkı kazanan Bellona Kayseri Basketbol takımı ön eleme oynayacak.


FİBA Kadınlar EuroCup kura çekimi yapıldı ve gruplar belli oldu. Geride kalan sezon Türkiye Kadınlar Basketbol liginde beklenilen seviyede başarılı olamayan ve kümede kalmayı son haftalarda garantileyen Bellona Kayseri Basketbol takımına EuroCup'tan teklif gelmişti. Teklifi kabul edenkayseri ekibi de kura çekimine katıldı. Yapılan kura çekimi sonrasında gruplar belli olurken, Bellona Kayseri Basketbol takımı gruplara kalabilmek için ön eleme maçı oynayacak. Kayseri ekibinin rakibi ise Rusya ekibi Noginsk oldu. Bu eşlemede rakibini saf dışı bırakması durumunda Bellona Kayseri Basketbol takımı Basket Umea, CCC Polkowice ve Orman Gedik takımlarının bulunduğu C Grubu'nda yer alacak. Kupa maçları bu yıl 5 grupta 20 takımın katılımı ile oynanacak.

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