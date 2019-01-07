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Bellona Kayseri Basketbol'un rakibi Çukurova Basketbol

Kendi sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor’a 65-67 mağlup olan Bellona Kayseri Basketbol deplasmanda Çukurova Basketbol ile karşılaşacak.

Kendi sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'a 65-67 mağlup olan Bellona Kayseri Basketbol deplasmanda Çukurova Basketbol ile karşılaşacak.


Yeni yılın ilk galibiyetini kendi evinde almak isteyen ve yeni transferi Sims'in 24 sayı attığı karşılaşmada Bellona Kayseri Basketbol, Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne 65-67 yenildi. Bellona Kayseri Basketbol ligin 14. haftasında Fenerbahçe'yi 88-72 yenen Çukurova Basketbol ile deplasmanda karşılaşacak.


Ligde Çukurova Basketbol 26 puanla lider olurken Bellona Kayseri Basketbol 16 puanla 12. sırada bulunuyor.

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