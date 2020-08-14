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Bellona Kayseri Basketbol'un transferlerine sağlık kontrolünde tam not

Bellona Kayseri Basketbol takımının yeni sezon için transfer ettiği 3 oyuncu sağlık kontrollerinden tam not aldı.


Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol'un, yeni sezon öncesi kadrosuna dahil ettiği 3 isim, sağlık kontrolünden tam not aldı.


Bellona Kayseri Basketbol'un transfer ettiği Esra Ural Topuz, Ayşegül Günay Aladağ ve Fatma Dikmen Memorial Kayseri Hastanesi'nde girdikleri kardiyoloji, dahiliye, ortopedi, tam kan sayımı, efor ve ekg testlerinden başarı ile geçti.

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