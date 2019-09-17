Bellona Kayseri Basket'in yeni transferi sağlık kontrolünden geçirildi

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol'un yeni transferi Kennedy Valentine sağlık kontrolünden geçirildi.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, Amerikalı Kennedy Valentine'yi renklerine bağladı. Valentine, Memorial Kayseri Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Valentine, Kayseri'de olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, sakatsız bir sezon diledi.