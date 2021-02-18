İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bellona Kayseri bu hafta da mağlup

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol, OGM Ormanspor’a deplasmanda 87-63 yenildi.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol, OGM Ormanspor'a deplasmanda 87-63 yenildi.


Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Bellona Kayseri Basketbol deplasmanda OGM Ormanspor'a konuk oldu. M. Sait Zarifoğlu salonunda oynanan karşılaşmada Bellona Kayseri Basketbol parkeye Melis, Ayşegül, Johnson, Laksa ve Esra beşlisi ile çıktı. Kayseri temsilcisi ilk periyotu 26-14 geride kapatırken, devre 14 sayı farkla 47-33 tamamlandı. 3. periyotta da rakibine boyun eğen Bellona Kayseri Basketbol, bu periyotu 69-53 kapattı. Melis Gülcan'ın 13, Johnson'un 13, Brown'un 17 sayı attığı karşılaşmadan Bellona Kayseri Basketbol parkeden 87-63 mağlup ayrıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.