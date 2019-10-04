Bellona Kayseri, C Grubunda mücadele edecek

Bellona Kayseri Basketbol, EuroCup'ta C grubunda mücadele edecek.

EuroCup 2.Tur ön eleme maçında Rus ekibi Spartak Noginsk takımını her iki maçta da mağlup eden Bellona Kayseri Basketbol takımı adını gruplara yazdırmayı başardı.

Bellona Kayseri Basketbol, EuroCup C Grubu'nda İsveç takımı Basket Umea, Polonya takımı Polkowice ve Orman Gençlikspor ile mücadele edecek.

Sarı-Kırmızılılar gruptaki ilk maçını 16 Ekim 2019 Çarşamba günü deplasmanda Polkowice ile oynayacak.