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Bellona Kayseri coachı Ayhan Avcı:

Bellona Kayseri Basketbol coachı Ayhan Avcı, hakem hatalarından dert yanarak ciddiyetsizlik yapıldığını ifade etti.


Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol takımının coachı Ayhan Avcı, hakem kararlarına tepki gösterdi. Önceki gün oynanan Nesibe Aydın maçı sonrası hakemlere büyük tepki gösteren Ayhan Avcı, maçın son 1 dakikasındaki hakem kararlarına sessiz kalmadı.


Müsabakayı 3 sayıyla kaybetmenin üzüntüsü içerisinde olan Bellona Kayseri Basketbol coachı Ayhan Avcı, "Kulüpler, idareciler, antrenörler ve oyuncular için yıllar süren ne emekler, ne rakamlar, harcanan ne zorlu ve stresli yollardan geçilerek gelinen organizasyonlar, ne kadar basit çabuk bir şekilde yok olabiliyor. Sanırım bu kadar emek, insan eğlendirmek için zannediliyor. Ciddiyetsizlik" görüşünde bulundu.

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