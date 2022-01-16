Bellona Kayseri deplasmanda farklı kaybetti

Bellona Kayseri Basketbol, deplasmanda oynadığı maçta ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor’a 35 sayı farkla kaybetti.
Bellona Kayseri Basketbol, deplasmanda oynadığı maçta ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'a 35 sayı farkla kaybetti.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol dün deplasmanda oynadığı maçta güçlü rakibi ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'a 75-40 mağlup oldu ve ligdeki 12 mağlubiyetini aldı.
Salon: Edip Buran Spor Salonu
Hakemler: Erhan Gürsel, Uygar Kurt, İzel Deniz Pehlivan
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın (3), Zellous (3), Holingsvorth (6), Fagbenle (10), Thomas (22), Şevval Akalan (2), Melis Talay (5), Yeliz Doğan (2), Fatmanur Karakaş, Sinem Ataş (17), Turner (5), Esra Ural Topuz
Bellona Kayseri Basketbol: Zeynep Öykü Kalbisağde (3), Dilara Tongar, Brooque Williams (5), Fahriya Abdi (9), Egle Sventoraite (12), Meltem Topaloğlu (6), Sevgi Tonguç (5), Gizem Tüzün, Helin Boybeyi
Periyotlar:
1. Periyot: 20-10
Devre: 40-18
3. Periyot: 62-33