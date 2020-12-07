Bellona Kayseri deplasmanda kaybetti

Bellona Kayseri Basketbol takımı deplasmanda Botaş’a mağlup oldu.
Bellona Kayseri Basketbol takımı deplasmanda Botaş'a mağlup oldu.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımı, Ankara'da oynadığı BOTAŞ maçından 79-60 mağlup ayrıldı.
Salon: Ankara DSİ Spor
Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Tunçtan Durmuşcan, Sedef Yarıcı,
BOTAŞspor: Williams 21, Zeyno Işıl Şeren, Zeynep Budak, Büşra Akbaş 12, Erdenay Topçu 5, Bahar Çağlar 4, Hatice Pelin Gülçelik 3, Sehernaz Çidal 7, Işılay Eğin 2, Marina Bas 25, Aysude Yıldıztekin
Bellona Kayseri Basketbol: Sevgi Tonguç 2, Zeynep Öykü Kalbisağde 2, Melis Gülcan 4, Ayşegül Günay Aladağ 8, Gülse Uğur 2, Mikiah Harrigan 17, Kalani Brown 5, Jacki Gemelos 11, Esra Ural Topuz, Tyasha Harris 9
Periyotlar: 1.Periyot: 24-12 (Botaş lehine) 2.Periyot: 14-16 (Bellona Kayseri lehine) 3.Periyot: 21-13 (Botaş lehine) 4.Periyot: 20-19 (Botaş lehine)
Devre: 38-28 (Botaş lehine)