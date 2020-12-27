Bellona Kayseri deplasmanda kaybetti

haftasında deplasmanda oynadığı maçta Çankaya Üniversitesi'ne 86-75 mağlup oldu.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol ilk yarının son maçında deplasmanda Çankaya Üniversitesi'ne konuk oldu. Ankara Spor Salonunda oynanan kazanan taraf 11 sayı farkla ev sahibi ekip oldu.

Salon: Ankara Spor Salonu

Hakemler: Ziya Özorhon, Fatih Güler, İsmail Binbir

Çankaya Üniversitesi: Zellous 15, White 18, Gizem Yavuz 19, Bahar Öztürk 14, Talbert 18, Ecem Kazar 2, Öze Kavurmacıoğlu

Bellona Kayseri Basketbol: Melis Gülcan 9, Ayşegül Günay Aladağ 6, Harrigan 16, Kalani Brown 19, Tyasha Harris 18, Zeynep Öykü Kalbisagde 3, Gülse Uğur, Esra Ural Topuz 4

Periyotlar: 1.Periyot: 23-19 (Çankaya Üniversitesi lehine), 2.Periyot: 15-18 (Bellona Kayseri lehine), 3. Periyot: 24-21 (Çankaya Üniversitesi lehine) 4.Periyot: 24-17 (Çankaya Üniversitesi lehine)

Devre: 38-37 (Çankaya Üniversitesi lehine)