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Bellona Kayseri deplasmanda kazandı

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol, ligin 8.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol, ligin 8. haftasında deplasmanda Elazığ İl Özel İdarespor'u 92-75 mağlup etti.


Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol bu sezon ilk galibiyetini aldı. Sarı kırmızılılar Elazığ'da oynadığı maçta Elazığ İl Özel İdarespor'u 17 sayı farkla mağlup ederek maç sonu büyük sevinç yaşadı.


Salon: Elazığ Spor Salonu


Hakemler: Murat Ciner, Kerem Yılmaz, Münevver Özemre


Elazığ İl Özel İdare: Aysel Bakır, Şuğranur Hatice Sönmez (7), Kolby Morgan (16), Esma Çelen Türk (6), Lindsey Pulliam (17), Nisa Yalçın (2), Gülger Tokatlı (2), Nur Nihan Dabakoğlu (5), Melike Yalçınkaya (20)


Bellona Kayseri Basketbol: Zeynep Öykü Kalbisağde, Meltem Topaloğlu (9), Sevgi Tonguç (5), Brooque Willams (16), Farhiya Abdi (14), Egle Sventoraite (30), Gizen Tüzün (4), Helin Boybeyi (1), Destiny Slocum (11), Ece Su Dinçer


Periyotlar:


1.Periyot:23-20


Devre:36-52


3.Periyot:56-74

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