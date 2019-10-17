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Bellona Kayseri, Euro Cup'a galibiyetle başladı

Bellona Kayseri Basketbol EuroCup C Grubuna galibiyetle başladı.

FIBA EuroCup Women C Grubunda mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol grup ilk maçında deplasmanda Polonya ekibi CCC Polkowice takımını 5 sayı farkla 59-64 mağlup etti. Rakibi karşısında ilk devreyi 32-28 geride kapatan Bellona Kayseri Basketbol ikinci yarıda ortaya koyduğunu performansla sahadan galibiyetle ayrılmasını bildi. Deplasmanda aldığı galibiyetle ile EuroCup'a galibiyetle başlayan Sarı-Kırmızılılar maç sonu büyük sevinç yaşadı.


Bellona Kayseri Basketbol'da 25 sayı atan Luka Ivankovic ve 24 sayı atan Kennedy Valentine Burke karşılaşmaya damga vurdular.


Salon: Polkowice, City Gym


CCC Polkowice: Dnielle Marie Robinson (12), Milijana Bojovic (9), Monika NAczk (4), Maria Conde (13), Ana Maria Filip (10), Artemis Spanou (9), Denesha Stallworth (2),


Bellona Kayseri Basketbol: Kübra Siyahdemir (3), Klaudia Perisa (7), Ayşegül Günay Aladağ (3), Luca Ivankovic (25), Shaunte Barbee (2), Gizem Sezer, Kennedy Valentine Burke (24)


Periyotlar:


1.Periyot: 11-16 (Bellona Kayseri)


2.Periyot: 32-28 (CCC Polkowice)


3.Periyot: 44-44 (Berabere)


4.Periyot: 59-64 (Bellona Kayseri)

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