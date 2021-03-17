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Bellona Kayseri, EuroCup'a veda etti

EuroCup Women Son 16 Turu karşılaşmasında Bellona Kayseri Basketbol, evinde Birevim Elazığ İl Özel İdarespor’a 88-86 mağlup oldu.

EuroCup Women Son 16 Turu karşılaşmasında Bellona Kayseri Basketbol, evinde Birevim Elazığ İl Özel İdarespor'a 88-86 mağlup oldu. Bellona Kayseri Basketbol, EuroCup Women'e son 16'da veda etti.


Bellona Kayseri Basketbol, oynadığı EuroCup Women Son 16 Turunda Birevim Elazığ İl Özel İdarespor'a 2 sayı farkla 88-86 mağlup olmaktan kurtulamadı. Sarı-kırmızılılar aldığı mağlubiyetin ardından EuroCup Women'e son 16 etabında veda ederek elendi.

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