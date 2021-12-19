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Bellona Kayseri evinde yine kaybetti

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig’de mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol, evinde oynadığı Bursa Büyükşehir Belediyespor maçını kaybetti.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig'de mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol, evinde oynadığı Bursa Büyükşehir Belediyespor maçını kaybetti.


Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol, ligin 9. haftasında evinde Bursa Büyükşehir Belediyespor'u konuk etti. Kadir Has kongre ve Spor Salonunda oynanan karşılaşmayı Bursa Büyükşehir Belediyespor 83-79 kazandı.


Salon: Kadir Has Kongre Merkezi


Hakemler: Yiğit Gönültaş, Uygar Kurt, İzel Deniz Pehlivan


Bellona Kayseri Basketbol: Zeynep Öykü Kalbisağde (6), Meltem Topaloğlu, Sevgi Tonguç (2), Brooque Williams (24), Farhiya Abdi, Egle Sventoraite (28), Gizem Tüzün (2), Helin Boybeyi, Destiny Slocum (17)


Bursa Büyükşehir Belediyespor: Monıca Cuic (21), Gizem Mürüvet Uca (10), İlemnur Akengin, Merve Arı(11), Duygu Özen (2), Gonca Karataş (4), Saranda Daci, Victoria Macaulay (8), Kathleen Mae Doyle (27)


1. Periyot: 13-23


Devre: 27-36


3. Periyot: 49-60

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