Bellona Kayseri Fenerbahçe'ye mağlup oldu

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe ile Kayseri Bellona Basketbol karşılaştı. Son maçlarını kazanan iki ekibin mücadelesinde Fenerbahçe, Bellona Kayseri Basketbol'u 89-63'lük skorla mağlup etti.

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu

Hakemler: Sertan Kırklar Umut Özgün Ergün Sedef Yarıcı

Fenerbahçe: Anastasiya Verameyenka (16) Birsel Vardarlı Demirmen (12) Kelsey Plum (22) Bria Hartley (3) Esra Ural Topuz (6) Tuğçe Canıtez (11) Cecilia Zandalasini (7) Özge Yavaş (4) Ayşe Cora (6) Tilbe Şenyürek (2)

Bellona Kayseri Basketbol: Ify Ibekwe (23) Yvonne Anderson (16) Gamze Takmaz Luca Ivankovic (16) Ezgi Manlacı Gizem Sezer (6) Maja Miljkovic (2)

Periyotlar: 1.Periyot: 26-19 (Fenerbahçe lehine) 2.Periyot: 20-19 (Fenerbahçe lehine) 3.Periyot: 17-15 (Fenerbahçe lehine) 4.Periyot: 26-10 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 46-38 (Fenerbahçe lehine)

5 Faul Alan: Yvonne Anderson (Bellona Kayseri Basketbol)