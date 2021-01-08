Bellona Kayseri galibiyet hedefliyor

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol ligin 16.haftasında yarın İstanbul'da Galatasaray'a konuk olacak. Sarı-Kırmızılılar rakibini deplasmanda mağlup ederek ligdeki ilk deplasman galibiyetini hedefliyor.

Ligde geride kalan 15 hafta sonunda 4 galibiyet ve 11 mağlubiyet alan Bellona Kayseri Basketbol topladığı 19 puanla 12.sırada yer alıyor. Bugün sabah saatlerinde havayolu ile İstanbul'a giden Sarı-Kırmızılılar son antrenmanını müsabakanın oynanacağı Ahmet Cömert Spor Salonunda yaparak maç saatini beklemeye başladı. Bellona Kayseri takımında zorlu maç öncesi eksik oyuncu bulunmazken yeni transfer Maja Miljkovic ise ilk maçına çıkacak

Yarın İstanbul Ahmet Cömert Spor Salonunda oynanacak olan Galatasaray ile Bellona Kayseri Basketbol müsabakası saat14.00'de başlayacak.