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Bellona Kayseri galibiyete odaklandı

Bellona Kayseri Basketbol takımı sahasında oynayacağı OGM Ormanspor maçından galibiyetle ayrılmak istiyor.


Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol takımı, yarın sahasında oynayacağı OGM Ormanspor maçını kazanarak ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor. Geride kalan 6 maçta galibiyet alamayan sarı kırmızılılar kötü gidişatı sonlandırmak istiyor. Bellona Kayseri Basketbol takımı sportif direktörü Ahmet Bozbey, ilk galibiyetlerini almak istediklerini söyleyerek “İyi oynayıp kaybettiğimiz maçlar bizim moralimizi bozdu. Sahamızda bu kez hem iyi oynayıp hem de galip gelmek istiyoruz. Hem ilk galibiyetimizi alacağımıza hem de moral depolayacağımıza inanıyorum” dedi.


Yarın Kadir Has Kongre ve Spor Salonunda oynanacak olan Bellona Kayseri Basketbol ile OGM Ormanspor karşılaşması saat 16.00'da başlayacak.

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