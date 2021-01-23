Bellona Kayseri gruptan çıktı

FIBA EuroCup Women A Grubunda mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol adını bir üst tura yazdırdı. Macaristan'da oynadığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Sarı Kırmızılılar, 5 puan toplayarak grubu 2.sırada tamamladı. Sarı-Kırmızılılar grup ilk maçında Uni Györ'ü 86-71 mağlup ederken ikinci maçında KSC Szekszard takımına 88-71 mağlup olmuştu. Üçüncü maçında BC Prometey takımını 106-82 mağlup eden sarı kırmızılılar üst tura çıkmayı başardı.