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Bellona Kayseri, Gülse Uğur ile sözleşme yeniledi

Bellona Kayseri Basketbol takımı Gülse Uğur ile sözleşme yeniledi.


Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol takımı, sözleşmesi sona eren 1999 doğumlu genç oyuncu Gülse Uğur ile yeniden anlaşmaya vardı. Geçen sezon başında transfer edilen Gülse Uğur 2020-2021 sezonunda da Bellona Kayseri Basketbol forması giyecek. Coach Ayhan Avcı'nın takımda kalmasını istediği genç oyuncu Gülse Uğur, geçen sezon 17 maçta forma giydi ve 27 sayı üretti. Sarı-Kırmızılı kulübün sosyal paylaşım sitelerindeki hesabından "Geçen sezon başında transfer ettiğimiz Gülse Uğur'la 2020/21 sezonunda da devam ediyoruz. Kendisine yeni sezonda başarılar diliyoruz” denildi.

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