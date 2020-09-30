Bellona Kayseri, hazırlıklarını sürdürüyor

haftasında sahasında oynayacağı İzmit Belediyespor maçı hazırlıkları sürdürüyor.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Liginde 2020-2021 sezonu için geri sayım başladı. Ligin ilk maçında Pazar günü sahasında İzmit Belediyespor'u konuk ederek olan sarı kırmızılılar sezona galibiyetle başlamak istiyor. Coach Ayhan Avcı nezaretinde hazırlıklarını günde yaptığı tek antrenman ile sürdüren Bellona Kayseri Basketbol'da eksik bulunmuyor.

4 Ekim Pazar günü Kadir Has Kongre ve Spor Salonunda oynanacak olan Bellona Kayseri Basketbol ile İzmit Belediyespor maçı saat 15.00'de başlayacak.