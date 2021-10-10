Bellona Kayseri ile İzmit Belediyespor berabere kaldı

Bellona Kayseri Basketbol ile İzmit Belediyespor, yeni sezon öncesi İzmit'te oynanan hazırlık maçında karşı karşıya geldiler.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol, yeni sezon öncesi hazırlık maçında UMF Yapı İzmit Belediyespor'a konuk oldu. Yeni sezon hem de ligde hem de Euro Cup'ta mücadele edecek olan Sarı-Kırmızılılar sezona en iyi şekilde girmek istiyor. İzmit Yahya Kaptan'daki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda oynanan UMF Yapı İzmit Belediyespor ile Bellona Kayseri Basketbol karşılaşması 73-73 berabere sonuçlandı.