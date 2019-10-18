Bellona Kayseri, ligde ilk maçına çıkıyor

Bellona Kayseri Basketbol, FIBA Euro Cup Women C Grubunda deplasmanda oynadığı maçta Polonya ekibi CCC Polkowice ekibini 64-59 mağlup etti. Euro Cup'un ardından Sarı-Kırmızılılar lige döndü.

CCC Polkowice maçının ardından İstanbul'a gelen Bellona Kayseri Basketbol ardından İstanbul'dan uçak ile Elazığ'a geçti. Yarın Elazığ İl Özel İdare Spor Salonunda oynanacak olan Birevim Elazığ İl Özel İdarespor ile Bellona Kayseri Basketbol maçı saat 13.30'da başlayacak.

Ligdeki ilk maçında deplasmanda çıkacak olan Bellona Kayseri Basketbol lige galibiyetle başlamak istiyor. Başantrenör Ayhan Avcı yönetimindeki Sarı-Kırmızılı takımda Birevim Elazığ İl Özel İdarespor maçı öncesi eksik oyuncu bulunmuyor. Birevim Elazığ İl Özel İdarespor ile Bellona Kayseri Basketbol karşılaşmasını Yücel Çilingir, Benhür İrcel ve Abdullah İlik hakem üçlüsü yönetecek.