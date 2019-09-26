Bellona Kayseri lige hazırlanıyor

İdari Menajer Fikri Gençaslan, bu sezon başarı çıtasını yükselteceklerini söyledi.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele verecek olan Bellona Kayseri Basketbol takımı hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı Kırmızılı ekip, 12-13 Ekim 2019 tarihinde oynanacak ilk hafta müsabakaları için idmanlarını sıklaştırdı.

Bellona Kayseri Basketbol, ligin ilk haftasında sahasında Mersin Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek. Kulüp İdari Menajeri Fikri Gençaslan, yeni sezonda başarı çıtasının yükseleceğine inandığını söyledi. Gençaslan, "Yıllardır zirveye oynayan takımımız, geçtiğimiz sezon hiç de istemediğimiz neticeler aldı. Ancak yeni sezonda tüm bunları unutturup başarılı bir dönem geçireceğimize inanıyoruz. Tecrübeli teknik heyet ve başarıyı kovalayacak oyuncu kadrosu ile yine Kayseri'nin gururu olacağımızı düşünüyor ve istiyoruz" dedi.