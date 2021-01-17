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Bellona Kayseri, Macaristan'a gitti

Bellona Kayseri Basketbol, EuroCup Women müsabakaları için Macaristan’a gitti.

Bellona Kayseri Basketbol, EuroCup Women müsabakaları için Macaristan'a gitti.


Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol 2020-2021 sezonu EuroCup Women maçları için Macaristan'a gitti. A Grubunda yer alan Bellona Kayseri, bugün sabah 07.30'da Kayseri'den İstanbul'a gitti. Sarı-Kırmızlılar ardından saat 10.00'da İstanbul'dan Avusturya'ya gidecek. Avusturya'dan karayolu ile Macaristan'a geçecek olan Bellona Kayseri Basketbol hazırlıklarını müsabakaların oynanacağı salonda yapacak.

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