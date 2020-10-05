Bellona Kayseri mağlubiyetle başladı

Bellona Kayseri Basketbol 2020-2021 sezonuna İzmit Belediyespor'a mağlup olarak başladı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol lige mağlubiyetle başladı. Bu sezon başarı çıtasını yüksek tutmak isteyen sarı kırmızılılar, sahasında yenilmenin üzüntüsü içerisinde. İzmit Belediyespor'a uzatma periyodunda mağlup olan sarı kırmızılı ekibin teknik patronu Ayhan Avcı, "Güçlü bir rakip ile oynadık. Çok da iyi mücadele ettik. Eksik kadro ile oynamamıza rağmen tek basket ile maçı kaybettiğimiz için üzgünüz. Ama oyuncularımın performansından memnunum. Her geçen hafta daha iyi olacağız" dedi.

Bellona Kayseri Basketbol, ligin ikinci haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak.