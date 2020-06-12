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Bellona Kayseri, Melis Gülcan'ı transfer etti

Bellona Kayseri Basketbol takımı, Botaşspor forması giyen Melis Gülcan ile anlaştı.


Önümüzdeki sezon hem Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde hem de EuroCup'ta mücadele verecek olan Bellona Kayseri Basketbol takımı, güçlü bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Geçen sezon Adana ekibi Botaşspor forması giyen genç ve başarılı oyuncu Melis Gülcan yeni sezonda Sarı-Kırmızılı formayı giyecek.


Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz transfer çalışmaları kapsamında daha önce takımızda yer alan ve en son Botaşspor forması giyen Melis Gülcan ile anlaşma sağlamıştır. Kendisine hoş geldin diyor ve başarılar diliyoruz” denildi.

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