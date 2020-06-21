İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bellona Kayseri Mikiah ile anlaştı

Bellona Kayseri Basketbol takımı, İngiliz forvet oyuncusu Mikiah Herbert Harrigan ile anlaştı.


Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımı, İngiliz oyuncu Mikiah Herbert Harrigan ile anlaşmaya vardı.


1998 doğumlu olan ve Women NBA takımlarından Minnesota Lynx ve South Carolina Gamecocks takımlarında oynayan İngiliz oyuncu Mikiah Herbert Harrigan, yeni sezonda Bellona Kayseri Basketbol forması giyecek. Mikiah Herbert Harrigan 1,88 cm boyunda ve forvet mevkiinde oynuyor. Bellona Kayseri Basketbol takımının sosyal paylaşım sitesinden yapılan açıklamada "Hoş Geldin Mikiah Herbert Harrigan. Kulübümüz transfer çalışmaları kapsamında en son South Carolina Gamecocks forması giyen Mikiah Herbert Harrigan ile anlaşma sağlamıştır. Kendisine hoş geldin diyor ve başarılar diliyoruz" denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.