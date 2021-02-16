İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bellona Kayseri, Ormanspor'a konuk olacak

Bellona Kayseri Basketbol ligin 20.

haftasında yarın deplasmanda OGM Ormanspor ile karşı karşıya gelecek.


Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol yarın oynayacağı OGM Ormanspor maçı için bugün Ankara'ya gidecek. Geçtiğimiz haftayı evinde lider Fenerbahçe'ye 50-71 mağlup olarak kapatan sarı kırmızılılar deplasmandan galibiyetle dönmeyi hedefliyor. 24 puanla 12.sırada yer alan Bellona Kayseri Basketbolda yarın ki karşılaşmada Tyasha Harris ve Mikiah Harrigan forma giyemeyecek. İki oyuncu dışında eksik bulunmazken Sarı-Kırmızılılar son antrenmanını maçın oynanacağı salonda yaparak tamamlayacak ve maç saatini beklemeye başlayacak.


Yarın Ankara M. Sait Zarifoğlu Spor Salonunda oynanacak olan OGM Ormanspor ile Bellona Kayseri Basketbol müsabakası saat 14.00'te başlayacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.