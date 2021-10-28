Bellona Kayseri Renata'nın sözleşmesini feshetti

Bellona Kayseri Basketbol takımı, kadrosunda bulunan Çekya asıllı oyuncu Renata Brezinova'nın sözleşmesini feshetti

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol, ekonomik sıkıntıdan kurtulamıyor. Tüm çağrılara rağmen yardım eli uzanmayan sarı kırmızılı takımda, yöneticiler bazı oyuncular ile yolları ayırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Melike Tuğba Oral ile sözleşmeyi fesheden sarı kırmızılı kulüp, son olarak da Çekya asıllı başarılı oyuncusu Renata Brezinova ile sözleşmeyi feshetti.

Brezinova, bu sezon sarı kırmızılı forma ile 2 lig, 2 Euro Lig ön eleme, 2 Euro Cup maçına çıkmıştı.