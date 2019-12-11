Bellona Kayseri, Samsun Canik'i ağırlayacak

haftasında sahasında ve taraftarı önünde Samsun Canik Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

Herbalife Nutrıton Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol Cumartesi günü oynayacağı Samsun Canik Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Ligde geride kalan 7.hafta sonunda 4 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan Sarı-Kırmızılılar 11 puanla 7.sırada yer alıyor. Zirve iddiasını sürdürmek isteyen Bellona Kayseri Basketbol takımı Samsun Canik Belediyespor'u yenerek zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor. Başantrenör Ayhan Avcı, nezaretinde sürdüren Bellona Kayseri Basketbol'da zorlu karşılaşması öncesi eksik oyuncu bulunmuyor.

14 Aralık 2019 Cumartesi günü oynanacak olan Bellona Kayseri Basketbol ile Samsun Canik Belediyespor karşılaşması saat 16.00'da başlayacak.