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Bellona Kayseri U18 takımından büyük başarı

Bellona Kayseri Basketbol U18 takımı Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı.


12-16 Nisan tarihlerinde Uşak'ta düzenlenen U18 Anadolu Şampiyonası'nda karşılaştığı 4 müsabakanın 4'ünü de kazanan Bellona Kayseri Basketbol, Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı. Bellona Kayseri Basketbol U18 takımı ilk maçta Çerkezköy Belediye GSK takımını 60-46, ikinci maçında Bursa Ayyıldız Spor'u 74-43, üçüncü maçında İstanbul Panterleri takımını 58-36 ve dördüncü maçında Antalya Güneşi GSK takımını 48-45 mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı.


Bellona Kayseri Basketbol Antrenörü Emin Süel, “Sezon başı koyduğumuz 3 hedefin 2'si U16 ve U18 Türkiye finallerine giden ve 3. hedefi olan BGL Play-Off şansını devam ettiren takımımı tebrik ediyorum. Oyuncuları kulüpte toplayan eski alt yapı antrenörlerimize, sayın velilerime, staff ekibime ve yöneticilerimize teşekkür ederim. Hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

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