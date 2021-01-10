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Bellona Kayseri uzatmada yıkıldı

Bellona Kayseri Basketbol takımı, deplasmanda oynadığı Galatasaray maçını uzatma periyodunda 100-92 kaybetti.


Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi maçında Galatasaray ile Bellona Kayseri Basketbol takımı karşı karşıya geldi. İstanbul'da oynanan maçta kazanan taraf ev sahibi ekip oldu. Normal süresi 85-85 berabere biten maçın uzatma periyodunda Galatasaray, Bellona Kayseri Basketbol takımını 100-92 mağlup etti.


Salon: Ahmet Cömert Spor Salonu


Hakemler: Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Turgut Işık, Muhammet Mustafa Akıllıoğlu


Galatasaray: Asena Yalçın (15), Cansu Köksal (3), Sude Yılmaz (10), Pelin Derya Bilgiç (23), Anete Steinberga (26), Kuanitra Holingsvorth (2), Mısra Albayrak, Mercedes Brian Russell (21), Zofia Hruscakova


Bellona Kayseri Basketbol: Sevgi Tonguç, Zeynep Öykü Kalbisagde, Melis Gülcan (27), Ayşegül Günay Aladağ (8), Maja Miljkovic (8), Mikiah Harrigan (7), Kalani Brown (15), Esra Ural Topuz (3), Tyasha Harris (24)


Periyotlar: 1.Periyot: 29-18 (Galatasaray lehine) 2.Periyot: 20-16 (Galatasaray lehine) 3.Periyot: 20-26 (Bellona Kayseri lehine) 4.Periyot: 16-25 (Bellona Kayseri lehine) Uzatma Periyodu: 15-7 (Galatasaray lehine)


Normal Süre: 85-85 (Berabere)


Devre: 49-34 (Galatasaray lehine)

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