Bellona Kayseri uzatmada yıkıldı

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi maçında Galatasaray ile Bellona Kayseri Basketbol takımı karşı karşıya geldi. İstanbul'da oynanan maçta kazanan taraf ev sahibi ekip oldu. Normal süresi 85-85 berabere biten maçın uzatma periyodunda Galatasaray, Bellona Kayseri Basketbol takımını 100-92 mağlup etti.

Salon: Ahmet Cömert Spor Salonu

Hakemler: Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Turgut Işık, Muhammet Mustafa Akıllıoğlu

Galatasaray: Asena Yalçın (15), Cansu Köksal (3), Sude Yılmaz (10), Pelin Derya Bilgiç (23), Anete Steinberga (26), Kuanitra Holingsvorth (2), Mısra Albayrak, Mercedes Brian Russell (21), Zofia Hruscakova

Bellona Kayseri Basketbol: Sevgi Tonguç, Zeynep Öykü Kalbisagde, Melis Gülcan (27), Ayşegül Günay Aladağ (8), Maja Miljkovic (8), Mikiah Harrigan (7), Kalani Brown (15), Esra Ural Topuz (3), Tyasha Harris (24)

Periyotlar: 1.Periyot: 29-18 (Galatasaray lehine) 2.Periyot: 20-16 (Galatasaray lehine) 3.Periyot: 20-26 (Bellona Kayseri lehine) 4.Periyot: 16-25 (Bellona Kayseri lehine) Uzatma Periyodu: 15-7 (Galatasaray lehine)

Normal Süre: 85-85 (Berabere)

Devre: 49-34 (Galatasaray lehine)