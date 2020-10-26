Bellona Kayseri yine yenildi

Bellona Kayseri Basketbol takımı deplasmanda Fenerbahçe'ye mağlup oldu.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımı deplasmanda Fenerbahçe'ye farklı mağlup oldu. Ligin ilk 5 haftasında oynadığı maçları kaybeden sarı kırmızılı ekip, güçlü rakibi Fenerbahçe'ye de 91-69 mağlup oldu.

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Zafer Yılmaz, Fatih Güler, Samet Erdoğan

Fenerbahçe Öznur Kablo: Kayla McBride (26), Sevgi Uzun (6), Kiah Stokes (6), Kia Vaughn (12), Jasmine Thomas (11), Olcay Çakır Turgut (11), Tuğçe Canıtez (8), Cecilla Zandalasini (11)

Bellona Kayseri Basketbol: Zeynep Öykü Kalbisağde, Melis Gülcan (5), Mikiah Harrigan (9), Esra Ural Topuz (12), Tyasha Harris (25), Ayşegül Günay Aladağ (12), Jacki Gemelos (4), Sevgi Tonguç, Gülse Uğur (2)

Periyotlar: 1.Periyot: 20-15 (Fenerbahçe lehine) 2.Periyot: 22-16 (Fenerbahçe lehine) 3.Periyot: 22-24 (Bellona Kayseri Basketbol) 4.Periyot: 27-14 (Fenerbahçe lehine) Devre: 42-31 (Fenerbahçe lehine)