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Bellona Kayseri yine yenildi

Bellona Kayseri Basketbol takımı deplasmanda Fenerbahçe’ye mağlup oldu.

Bellona Kayseri Basketbol takımı deplasmanda Fenerbahçe'ye mağlup oldu.


Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımı deplasmanda Fenerbahçe'ye farklı mağlup oldu. Ligin ilk 5 haftasında oynadığı maçları kaybeden sarı kırmızılı ekip, güçlü rakibi Fenerbahçe'ye de 91-69 mağlup oldu.



Salon: Fenerbahçe Metro Enerji


Hakemler: Zafer Yılmaz, Fatih Güler, Samet Erdoğan


Fenerbahçe Öznur Kablo: Kayla McBride (26), Sevgi Uzun (6), Kiah Stokes (6), Kia Vaughn (12), Jasmine Thomas (11), Olcay Çakır Turgut (11), Tuğçe Canıtez (8), Cecilla Zandalasini (11)


Bellona Kayseri Basketbol: Zeynep Öykü Kalbisağde, Melis Gülcan (5), Mikiah Harrigan (9), Esra Ural Topuz (12), Tyasha Harris (25), Ayşegül Günay Aladağ (12), Jacki Gemelos (4), Sevgi Tonguç, Gülse Uğur (2)


Periyotlar: 1.Periyot: 20-15 (Fenerbahçe lehine) 2.Periyot: 22-16 (Fenerbahçe lehine) 3.Periyot: 22-24 (Bellona Kayseri Basketbol) 4.Periyot: 27-14 (Fenerbahçe lehine) Devre: 42-31 (Fenerbahçe lehine)

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