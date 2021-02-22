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Bellona Kayseri'de 4 oyuncu çift hanelere ulaştı

Bellona Kayseri Basketbol’un kazandığı ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor maçında 4 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı.

Bellona Kayseri Basketbol'un kazandığı ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor maçında 4 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı.


Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi maçında deplasmanda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'u konuk eden ve müsabakayı 91-73 kazanan Bellona Kayseri Basketbol takımında 4 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı. Ligdeki 6.galibiyetini ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'a karşı alan sarı kırmızılı ekipte Kitija Laksa 27 sayı, Melis Gülcan 21 sayı, Kalani Brown 14 sayı ve Glory Johnson 12 sayı ile takımın en skorer oyuncuları oldu. Sarı-Kırmızlı takımda en skorel isimler ise 27 sayı ile Kitija Laksa ve 21 sayı ile Melis Gülcan oldu.

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