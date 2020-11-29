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Bellona Kayseri'de 6 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı

Bellona Kayseri Basketbol’da 6 oyuncu Canik Belediyespor maçında çift haneli sayılara ulaştı.

Bellona Kayseri Basketbol'da 6 oyuncu Canik Belediyespor maçında çift haneli sayılara ulaştı.


Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımı, ligin 10. haftasında sahasında Samsun ekibi Canik Belediyespor'u 107-54 mağlup eden Bellona Kayseri Basketbol'da 6 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı.


Kadir Has Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekipte Gülse Uğur 10, Mikiah Harrigan 14, Tyasha Harris 20, Jacki Gemelos 13, Kalani Brown 22 ve Esra Ural Topuz 14 sayı üretti. Konuk Canik Belediyespor'da ise Stephane Zenoramadden 26 ve Nazlı Çalışkan 12 sayı ile oynadı.

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