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Bellona Kayseri'de Avcı heyecanı

Bellona Kayseri Basketbol takımında Ayhan Avcı heyecanı yaşandı.


Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin gediklisi olan Bellona Kayseri Basketbol, coach Ayhan Avcı ile bir kez daha anlaştı.


Bugünü kadar Ayhan Avcı ile 12 kez sözleşme yapan sarı kırmızılı takım, sözleşme yenileyerek bir rekora imza attı. Bellona Kayseri Basketbol kulübünden yapılan açıklamada “Kulübümüz transfer çalışmaları kapsamında Başantrenörümüz Ayhan Avcı ile 13. kez anlaşma sağlamıştır. Kendisine yeniden hoşgeldin diyoruz” cümleleri kullanıldı.

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